21 Сентября 2020
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Общество В России
Юлия Липницкая (2017) | Фото:Instagram.com

СМИ: Юлия Липницкая впервые станет мамой

Завершившая спортивную карьеру фигуристка-одиночница Юлия Липницкая впервые станет мамой, пишет "Спорт-Экспресс" со ссылкой на спортивного агента Андрея Митькова. По данным издания, первенец 22-летней уроженки Екатеринбурга должен появиться на свет в ближайшее время.

Липницкая уже продолжительное время состоит в отношениях с также закончившим спортивные выступления фигуристом Владиславом Тарасенко.

В последние годы Липницкая пробовала себя в тренерской работе, проводя мастер-классы для юных фигуристов, а также выступала в ледовом шоу Евгения Плющенко.

Профессиональную карьеру Липницкая завершила в 2017 году, этому предшествовал уход от тренера Этери Тутберидзе и не самый удачный сезон. В 2014 году Юлия стала настоящим открытием Олимпиады в Сочи, она выиграла золото в командном турнире фигуристов, была чемпионкой Европы и серебряным призером чемпионата мира.

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СМИ: Юлия Липницкая впервые станет мамой

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Теги: юлия липницкая, беременность и роды, первенец, владислав тарасенко



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