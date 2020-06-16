21 Сентября 2020
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Евгений Ярулин (2020) | Фото: tmk-group.ru

Управляющим директором Орского машиностроительного завода назначен Евгений Ярулин

Управляющим директором Орского машиностроительного завода (ОМЗ), входящего в нефтесервисное подразделение Трубной Металлургической Компании (ТМК), назначен Евгений Ярулин.

Как сообщили в пресс-службе ТМК, ранее Ярулин занимал должность исполнительного директора ТОО "ТМК-Казтрубпром". До этого он трудился на Синарском трубном заводе (СинТЗ), входящем в ТМК, где прошёл путь от электромонтера до заместителя начальника цеха термической обработки труб.

Уточняется, что ранее занимавший должность управляющего директора ОМЗ Илья Зырянов назначен директором по управлению цепочками поставок ТМК.

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Управляющим директором Орского машиностроительного завода назначен Евгений Ярулин

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Теги: Трубная металлургическая компания, Орский машиностроительный завод, Евгений Ярулин



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