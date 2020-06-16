Стала известна дата нового допроса Михаила Ефремова

Новый допрос актера Михаила Ефремова по делу о ДТП со смертельным исходом назначен на 17 июня.

Об этом сообщил Александр Добровинский, адвокат семьи погибшего Сергея Захарова. "Также завтра адвокаты потерпевшей стороны отнесут следователю, ведущему дело, соответствующие ордера", - приводит "Говорит Москва" слова защитника.

Ранее адвокат актера Михаила Ефремова прокомментировал отказ семьи погибшего в ДТП Сергея Захарова принять материальную помощь. По словам Эльмана Пашаева, близких намеренно вводят в заблуждение.

Напомним, Ефремов заявлял что признает вину и готов оказать материальную помощь семье погибшего. Актер записал видеообращение. В нем служитель муз просит прощения у семьи погибшего и выражает желание помочь родным Сергея Захарова материально.

Семья Захарова не приняла извинений служителя муз, рассказал адвокат родных погибшего.