Контракт с директором Уральского института кардиологии будет продлен
Свердловские власти планируют продлить контракт с директором Уральского института кардиологии Яном Габинским. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом на сегодняшнем брифинге рассказал министр здравоохранения области Андрей Цветков.
По его словам, решение о продлении контракта будет принимать губернатор Евгений Куйвашев.
"Это стандартная процедура. Когда заканчивается один контракт, скорее всего, будет заключен и другой. Сейчас ведется плановая работа", - отметил Цветков.
Ян Габинский является главным кардиологом УрФО с 2002 года. Он имеет звание "Заслуженный врач России".