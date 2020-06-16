21 Сентября 2020
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общественный штаб поддержки Единой России, Ян Габинский (2013) | Фото: Накануне.RU

Контракт с директором Уральского института кардиологии будет продлен

Свердловские власти планируют продлить контракт с директором Уральского института кардиологии Яном Габинским. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом на сегодняшнем брифинге рассказал министр здравоохранения области Андрей Цветков.

По его словам, решение о продлении контракта будет принимать губернатор Евгений Куйвашев.

"Это стандартная процедура. Когда заканчивается один контракт, скорее всего, будет заключен и другой. Сейчас ведется плановая работа", - отметил Цветков.

Ян Габинский является главным кардиологом УрФО с 2002 года. Он имеет звание "Заслуженный врач России".

коронарный паспорт, Ян Габинский(2018)|Фото: Накануне.RU

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Контракт с директором Уральского института кардиологии будет продлен

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Теги: Габинский, директор, контракт



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