Контракт с директором Уральского института кардиологии будет продлен

Свердловские власти планируют продлить контракт с директором Уральского института кардиологии Яном Габинским. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом на сегодняшнем брифинге рассказал министр здравоохранения области Андрей Цветков.

По его словам, решение о продлении контракта будет принимать губернатор Евгений Куйвашев.

"Это стандартная процедура. Когда заканчивается один контракт, скорее всего, будет заключен и другой. Сейчас ведется плановая работа", - отметил Цветков.

Ян Габинский является главным кардиологом УрФО с 2002 года. Он имеет звание "Заслуженный врач России".