21 Сентября 2020
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иннопром, стенд РМК (2017) | Фото: Накануне.RU

Дети на Южном Урале получат гранты на реализацию своих социальных проектов

Объявлены итоги конкурса детских социальных проектов «Измени свой город к лучшему», передает корреспондент Накануне.RU.

Конкурс прошел в четвертый раз. Его организатор - Русская медная компания (АО «РМК») – отобрала 9 проектов, которые будут профинансированы в 2020 году. Общий бюджет конкурса достиг 4,4 млн рублей, что почти на треть больше, чем в 2019 году.

В этом году в конкурсе принимали участие школьники из территорий присутствия предприятий РМК в Челябинской и Оренбургской областях. Суть проекта такова. Участники предлагают свои идеи по улучшению качества городской среды и решению актуальных проблем территорий. Жюри конкурса, в состав которого входят представители предприятий, администраций муниципальных образований и РМК, оценивают проекты по степени проработанности идеи и с точки зрения практической пользы для местных жителей и другие аспекты. Авторы идей, которые жюри посчитает лучшими, получают средства на реализацию своих проектов.

В 2020 году защита проектов проходила в формате онлайн, чтобы сократить риски распространения коронавирусной инфекции и обезопасить участников.

Вице-президент по кадровой политике и социальной ответственности РМК Анна Шабарова отмечает: «Очень приятно видеть, как основательно, ответственно ребята подходят к участию в этом конкурсе. Он не только помогает развивать территории, самое главное – конкурс дает ребятам возможность приобрести полезные навыки, которые им пригодятся во взрослой жизни. Это разработка и управление проектами, публичные выступления, составление технико-экономического обоснования и многое другое».

рмк, компьютер, видеосвязь(2020)|Фото: Департамент информационной политики и связей с общественностью РМК

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики и связей с общественностью РМК, в Карабаше, например, победителем признали проект воспитанников Центра помощи детям. Они предложили создать большой рисунок на одном из городских фасадов. В Кыштыме средства на реализацию получит проект по благоустройству территории рядом со школой № 4 – здесь появятся трибуны, баскетбольная площадка и малые архитектурные формы. В поселке Гранитном Новоорского района (Оренбургская область) на средства компании восстановят пришкольную теплицу. Поселок Томинский в скором времени обзаведется новым грунтовым теннисным кортом.

В год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне на конкурс поступило много проектов, посвященных сохранению памяти о героях Великой Отечественной войны. В Варненском районе победил проект школьников из села Толсты, которые предложили восстановить Мемориал славы и благоустроить прилегающую к нему территорию. В Карталинском районе ребята выступили с инициативой создать мемориальную композицию «Стена памяти». В Коркино благодаря конкурсу появится музейная гостиная – помещение на базе общеобразовательной школы с интерактивными столами и стендами.

В поселке Остроленском Нагайбакского района построят полосу препятствий для тренировок местного военно-патриотического клуба. В Верхнеуральском районе победил проект благоустройства территории у храма в поселке Спасском.

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Дети на Южном Урале получат гранты на реализацию своих социальных проектов

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Теги: рмк, конкурс социальных инициатив, измени свой город к лучшему, проекты благоустройства



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