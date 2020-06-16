Ветераны УДТК поддержали возбуждение дела против Навального

В Совете ветеранов Уральского Добровольческого танкового корпуса высказались о возбуждении дела против блогера Алексея Навального из-за его высказывания об участнике Великой Отечественной войны. Председатель совета Борис Ильиных заявил, что для Навального будет мало отделаться штрафом за клевету.

"То, что люди в угоду своим политическим замашкам позволяют себе сказать о ветеране Великой Отечественной войны – низко и подло. Здесь мало отделаться штрафом за клевету. Такие люди недостойны звания гражданина России. И всем было бы лучше, если бы они уехали из страны туда, где им больше нравится, и жили бы в той стране, которую они заслуживают. Это плевок на соотечественников, на Родину, и на самое святое, что у нас есть – на честь ветеранов", – сказал Борис Ильиных.

В УДТК, который был сформирован в 1943 году, принял участие во второй фазе Курской битвы, а закончил войну в составе 4-й гвардейской танковой армии в Праге, осталось всего семь ветеранов. Борис Ильиных говорит, что ему "очень горько, что они застали на своем веку таких бессовестных соотечественников".

Напомним, СКР возбудил дело о клевете на Алексея Навального, как считает следствие, он опорочил честь и достоинство ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко, который в ролике на одном из федеральных информационных ресурсов высказал свою позицию по поводу изменений в Конституцию Российской Федерации.