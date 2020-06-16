21 Сентября 2020
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Политика Пермский край
Либерально-демократическая партия России, ЛДПР (2018) | Фото: Накануне.RU

ЛДПР назовет кандидата в губернаторы Прикамья на этой неделе

Либерал-демократы определятся с кандидатом на пост губернатора Пермского края на партийной конференции, которая пройдет 20 июня. Об этом Накануне.RU сообщил депутат краевого заксобрания от ЛДПР Олег Постников.

Имя наиболее вероятного кандидата для участия в выборах он назвать отказался. Отметим, что в этот же день пройдет конференция коммунистов. А вот партийная конференция "Справедливой России" состоится уже завтра.

Добавим, что с сегодняшнего дня в регионе официально стартовала избирательная кампания по выборам главы региона. Первым кандидатом стал Дмитрий Махонин. Сегодня он сдал необходимый пакет документов для выдвижения своей кандидатуры. Махонин избирается как самовыдвиженец. Теперь ему необходимо пройти "муниципальный фильтр", а также собрать 20 тыс. подписей жителей Прикамья в свою поддержку - или 1% от жителей края.

Также возможными участниками выборов могут стать экс-депутат Госдумы РФ Павел Анохин, гендиректор ООО "Сатурн-Р" Александр Репин, член генсовета "Партии Роста" Антон Любич, исполнительный директор ЗиД Павел Манков.

Выборы состоятся 13 сентября.

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ЛДПР назовет кандидата в губернаторы Прикамья на этой неделе

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Теги: выборы губернатора, голосование, 13 сентября



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