Свердловским медикам, ведущим борьбу с коронавирусом, перечислено более 1,5 млрд рублей

Медикам Среднего Урала, которые ведут борьбу с коронавирусом, уже перечислено более 1,5 млрд рублей стимулирующих выплат. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом на сегодняшнем брифинге рассказал министр здравоохранения Свердловской области Андрей Цветков.

По его данным, речь идет как об областных, так и федеральных выплатах.

"531 млн рублей из областного бюджета мы уже перевели на карты медицинских работников", - заявил Цветков.

Министр добавил, что жалобы на отсутствие выплат продолжают поступать, но "раньше их было больше".

"Жалобы можно направить в наше министерство. С каждым фактом мы разбираемся", - заверил Андрей Цветков.

Напомним, недавно лишь после вмешательства прокуратуры свердловским медработникам были перечислены выплаты за помощь пациентам с коронавирусом.