21 Сентября 2020
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Пистолет, стрелок (2017) | Фото: ullica.ru

Перестрелка в Ингушетии: среди погибших могут быть полицейский и росгвардеец

В центре Назрани произошла перестрелка, в результате которой, по предварительным данным, погибли сотрудник полиции и трое местных жителей. Еще семь человек ранены.

По данным "Интерфакса", перестрелка произошла между родственниками клана Медовых.

Телеграм-канал Mash сообщает, что среди погибших - сотрудник Росгвардии и полицейский. Всего в перестрелке участвовало 15 человек.

Baza передает, что погибший полицейский участвовал в конфликте по поводу старого земельного спора.

Это уже второй за два дня инцидент со стрельбой с участием жителя Ингушетии. Напомним, 15 июня в районе дома № 156 по Ленинскому проспекту Ратмир Галаев расстрелял сотрудников ДПС. Двое пострадавших инспекторов находятся в отделении реанимации и интенсивной терапии. Мужчина, напавший на полицейских, также госпитализирован.

По данным СМИ, Галаев - сын бывшего начальника отдела по оперативной службе управления госнаркоконтроля по республике.

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Перестрелка в Ингушетии: среди погибших могут быть полицейский и росгвардеец

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Теги: ингушетия, перестрелка, полицейский



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