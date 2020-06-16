Перестрелка в Ингушетии: среди погибших могут быть полицейский и росгвардеец

В центре Назрани произошла перестрелка, в результате которой, по предварительным данным, погибли сотрудник полиции и трое местных жителей. Еще семь человек ранены.

По данным "Интерфакса", перестрелка произошла между родственниками клана Медовых.

Телеграм-канал Mash сообщает, что среди погибших - сотрудник Росгвардии и полицейский. Всего в перестрелке участвовало 15 человек.

Baza передает, что погибший полицейский участвовал в конфликте по поводу старого земельного спора.

Это уже второй за два дня инцидент со стрельбой с участием жителя Ингушетии. Напомним, 15 июня в районе дома № 156 по Ленинскому проспекту Ратмир Галаев расстрелял сотрудников ДПС. Двое пострадавших инспекторов находятся в отделении реанимации и интенсивной терапии. Мужчина, напавший на полицейских, также госпитализирован.

По данным СМИ, Галаев - сын бывшего начальника отдела по оперативной службе управления госнаркоконтроля по республике.