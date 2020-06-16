Гендиректор холдинга "Сатурн-Р" может пойти на выборы губернатора Прикамья от "Справедливой России"

Гендиректор холдинга "Сатурн-Р" Александр Репин может выдвинуться на выборы губернатора Пермского края от партии "Справедливая Россия".

Как сообщает "bc" со ссылкой на лидера регионального отделения партии Веронику Куликову, этот вопрос будет рассмотрен завтра на партийной конференции.

Отметим, что с сегодняшнего дня в регионе официально стартовала избирательная кампания по выборам главы региона. Как сообщало Накануне.RU, первым кандидатом стал Дмитрий Махонин. Он сдал необходимый пакет документов для выдвижения своей кандидатуры. Махонин избирается как самовыдвиженец. Теперь ему необходимо пройти "муниципальный фильтр", а также собрать 20 тыс. подписей жителей Прикамья в свою поддержку - или 1% от жителей края.

Также возможными участниками выборов могут стать экс-депутат Госдумы РФ Павел Анохин, член генсовета "Партии Роста" Антон Любич, исполнительный директор ЗиД Павел Манков.