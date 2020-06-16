21 Сентября 2020
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Экономика В России Москва
Станция метро &quot;Площадь 1905 года&quot; (2019) | Фото: Накануне.RU

В Москве поставят эксперимент по снижению стоимости проезда на одной из линий метро

Московские власти собираются провести эксперимент по снижению стоимости проезда на одной из линий метрополитена. Об этом сообщается на сайте городского департамента транспорта. Администрация столицы собирается минимизировать экологический вред и нагрузку на транспортную инфраструктуру города.

"Если работодатели изменят режим работы сотрудников (конечно только для тех, кому это будет удобно), так, чтобы часть из них начинали рабочий день в более широком интервале времени – с 6-7 утра, как на многих предприятиях Германии и Канады, и до полудня вместо привычного 8-10 утра, то нагрузка на транспортную инфраструктуру заметно снизится, возможности социального дистанцирования на городском транспорте существенно увеличатся. Мы согласовали с мэром Москвы Собяниным проведение пилота по снижению стоимости проезда на одной линии метро во внепиковый период утром, если результат позволит перераспределить нагрузку – подумаем о распространении этой практики на ряд других сильно загруженных перегонов", - говорится в сообщении дептранса.  

Запуск пилотного проекта планируется на сентябрь этого года. Также в 2020 году планируется открыть 16 новых станций метро и пригородного ж/д сообщения, это позволит также перераспределить нагрузку на транспортную инфраструктуру.

Власти собираются поощрять и пешие прогулки москвичей, использование велосипедов и другую альтернативную мобильность. Так, с 18 июня будет на 30% снижена стоимость проката городских велосипедов до конца сезона.

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В Москве поставят эксперимент по снижению стоимости проезда на одной из линий метро

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Теги: эксперимент, снижение стоимости, проезд в метро



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Развитие сюжета:

Ранее 10.07.2020 05:12 Мск Стали известны подробности снижения стоимости проезда в московском метро

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