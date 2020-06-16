Около 5% протестированных жителей Свердловской области имеют антитела к коронавирусу

Небольшая часть людей, протестированных на наличие коронавирусной инфекции в Свердловской области, имеет антитела к COVID-19. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом на сегодняшнем брифинге рассказал министр здравоохранения региона Андрей Цветков.

По его словам, в области применяются два новых метода тестирования – иммуно-ферментный и иммуно-химический анализы. Первым способом протестировали около 1 тысячи человек, вторым – около 9 тысяч.

Проводилась выборка по разным возрастам и социальным группам. Цветков отметил, что из всех протестированных 4,7% имеют антитела к коронавирусу.

"Это не значит, что они могли перенести болезнь. Это значит, что был контакт с заболевшим", - уточнил министр.

По его словам, не стоит проецировать эту цифру на всю Свердловскую область – речь идет исключительно о протестированных. А чтобы понимать масштабы на уровне региона, нужно проводить тесты каждому жителю.

Напомним, сегодня губернатор Евгений Куйвашев подписал указ о создании рабочей группы по разработке проекта комплексной программы "Общественное здоровье уральцев". В ее составе – медики, ученые, производственники, специалисты Роспотребнадзора и Росздравнадзора. В их задачу входит подготовить предложения по обеспечению защищенности жителей региона от вирусных и микробных болезней.