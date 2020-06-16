21 Сентября 2020
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Происшествия Челябинская область
ДТП на М-5, грузовик, (2020) | Фото: управление ГИБДД по Челябинской области

В Челябинской области на трассе М-5 грузовик без тормозов протаранил пять машин

В Челябинской области на трассе М-5 в ДТП с участием шести автомобилей погибли два человека, сообщили Накануне.RU в пресс-службе УГИБДД региона.

ДТП произошло днем 16 июня на 1649 км трассы М-5.

По словам водителя грузового автомобиля, из-за отказа тормозов он совершил столкновение с движущимися попутно пятью машинами: Лада Гранта, ВАЗ-2114, Ауди-Q7, Рено Сандеро и грузовым автомобилем Сино.

ДТП на М-5, грузовик,(2020)|Фото: управление ГИБДД по Челябинской области

По предварительной информации, два человека погибли, еще семь получили травмы.

ДТП на М-5, грузовик,(2020)|Фото: управление ГИБДД по Челябинской области

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В Челябинской области на трассе М-5 грузовик без тормозов протаранил пять машин

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Теги: ДТП, М-5, авария, грузовик,



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