В Челябинской области на трассе М-5 грузовик без тормозов протаранил пять машин

В Челябинской области на трассе М-5 в ДТП с участием шести автомобилей погибли два человека, сообщили Накануне.RU в пресс-службе УГИБДД региона.

ДТП произошло днем 16 июня на 1649 км трассы М-5.

По словам водителя грузового автомобиля, из-за отказа тормозов он совершил столкновение с движущимися попутно пятью машинами: Лада Гранта, ВАЗ-2114, Ауди-Q7, Рено Сандеро и грузовым автомобилем Сино.

По предварительной информации, два человека погибли, еще семь получили травмы.