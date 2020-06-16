Российский БТР подорвался во время патрулирования в Сирии

В Сирии боевики заложили взрывное устройство на пути следования российского бронетранспортера.

Инцидент произошел 16 июня в ходе совместного с Турцией патрулирования между населенными пунктами Эриха и Урум-эль-Джауза.

Машина получила незначительные повреждения, пострадавших нет, сообщили в Минобороны РФ. Там добавили, что боевики попытались организовать теракт "с целью сорвать мониторинг обстановки вдоль трассы М-4", передает "Интерфакс".

Напомним, 5 марта 2020 года Москва и Анкара договорились о прекращении огня в сирийской провинции Идлиб. Сторонам удалось придти к тому, что будет создан коридор безопасности протяженностью 6 километров к северу и югу от трассы М-4 в Сирии. Представители обеих стран ведут патрулирование этого коридора.