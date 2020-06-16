Может быть поджог. На Южном Урале уже несколько дней горит свалка рядом с городом

Жители Катав-Ивановска уже несколько дней задыхаются от едкого дыма из-за пожара на территории закрытого полигона отходов в лесу рядом с микрорайоном Дорожный. Власти муниципалитета считают, что причиной возгорания может быть умышленный поджог.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии, пожар на закрытой свалке возникает не в первый раз. Возгорание ликвидируют, но спустя какое-то время огонь появляется снова.

Поэтому власти и специалисты считают, что причиной пожаров являются умышленные поджоги. Заявления по этому поводу в правоохранительные органы уже написаны, сотрудники МВД начали проверку.

Как рассказал глава Катав-Ивановска Иван Норко, территорию свалки каждый день мониторят. 11 июня территория была в порядке, а уже 12 июня здесь произошло крупное возгорание.

"За выходные его ликвидировали, но уже в понедельник, 15 числа снова произошло возгорание, причем загорелись древесные строительные отходы у самого въезда на полигон, в нескольких сотнях метрах от прошлых очагов", - подчеркнул он.

В настоящий момент возгорание на свалки тушат специалисты лесхоза, МЧС, привлечены сотрудники и техника подведомственного городу МУП "Теплоэнерго". Достигнута договоренность с директором ОГУ "Катав-Ивановский лесхоз" Валерием Климовым по выделению грунтового материала со старого карьера.

Чтобы кардинально решить проблему, необходимо полное засыпание территории бывшего полигона.

"В данный момент мы проводим переговоры с руководством литейного завода, у которого скопилось большое количество пережженного песка. Этот материал идеально подойдет для засыпания свалки, тем более что завод предоставляет его бесплатно. Затратной частью станет только доставка песка до полигона и работа техники по его разравниванию, но мы обязательно выделим на это необходимые финансовые средства", — рассказал глава Катав-Ивановского района Евгений Киршин.