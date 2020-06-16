В Прикамье пьяный чиновник из Самарской области устроил смертельную аварию

В Кизеле произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие, участником которого оказался чиновник Красноярского района Самарской области, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Авария произошла в ночь на 12 июня. В прикамском управлении МВД Накануне.RU сообщили, что на улице Пролетарская 45-летний водитель "Рено" сбил 18-летнюю девушку-пешехода.

"По предварительной информации, водитель не справился с управлением. Машина выехала на левую обочину, где в попутном направлении шла пострадавшая. Сбитая потерпевшая умерла на месте. Медицинское освидетельствование показало, что водитель иномарки в момент аварии был пьян. Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, совершённое в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека"", - уточнили в управлении.

По данным "Коммерсант-Волга", управлявший машиной водитель – глава управления потребительского рынка администрации Красноярского района Самарской области Ринат Ситдиков.