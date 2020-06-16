Куйвашев: Поправки в Конституцию - логичное продолжение курса Путина

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев обратился к депутатам Госдумы от региона, Законодательного собрания, местных дум, членам кабмина и главам территорий и попросил их внести личный вклад в ключевой этап работы по совершенствованию Основного закона страны. По его словам, поправки в Конституцию станут продолжением курса, обозначенного президентом РФ. Обсуждение состоялось сегодня, 16 июня.

Глава региона напомнил, что в 2018 году президента России Владимира Путина на выборах поддержали 67,5% россиян, в Свердловской области — 62,35% избирателей. То есть большинство жителей нашей страны одобрили политический курс действующего главы государства. Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики Свердловской области, Евгений Куйвашев отметил, что голосование — важнейшее событие, определяющее развитие страны на десятилетия вперед.

"За время своей работы на посту Владимир Владимирович Путин обеспечил стабильность, суверенитет, единство страны, восстановил социальные гарантии, Россия стала уважаемой страной. Изменения в Конституцию Российской Федерации, предложенные президентом, являются продолжением этого курса. Поддержать поправки — логичный и последовательный шаг для всех, кто голосовал на выборах за Владимира Владимировича Путина", — считает глава региона.

Председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина отметила, что производственные, научные, творческие успехи жителей Свердловской области обеспечили нашему региону ведущее место в числе флагманов российской экономики, науки, культуры, искусства. И регион готов продолжать быть опорным краем державы, активно участвовать в государственном строительстве, развитии экономики и повышении уровня жизни граждан.

По словам губернатора Евгения Куйвашева, в муниципалитетах региона необходимо сделать все, чтобы уральцы проголосовали спокойно, в комфортной и безопасной обстановке, в условиях социального дистанцирования.

А уполномоченный по правам человека в Свердловской области, член рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию Татьяна Мерзлякова привела в пример работу других стран по проведению голосований в период пандемии. Так, в Южной Корее в апреле прошли парламентские выборы, во время которых действовал строгий санитарно-гигиенический режим и режим социального дистанцирования, что позволило провести процедуру максимально безопасно.

Напомним, общероссийское голосование по вопросу внесения изменений в Конституцию Российской Федерации будет проходить с 25 июня по 1 июля 2020 года с соблюдением всех мер безопасности. В связи с эпидемиологической обстановкой выбрано несколько способов: традиционный - на участке, на дому и с помощью сервиса "мобильный избиратель".