Куйвашев: Поправки в Конституцию - логичное продолжение курса Путина

21 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Тесак" скончался в челябинском СИЗО

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Конституция РФ Свердловская область
Евгений Куйвашев (2020) | Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Куйвашев: Поправки в Конституцию - логичное продолжение курса Путина

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев обратился к депутатам Госдумы от региона, Законодательного собрания, местных дум, членам кабмина и главам территорий и попросил их внести личный вклад в ключевой этап работы по совершенствованию Основного закона страны. По его словам, поправки в Конституцию станут продолжением курса, обозначенного президентом РФ. Обсуждение состоялось сегодня, 16 июня.

Глава региона напомнил, что в 2018 году президента России Владимира Путина на выборах поддержали 67,5% россиян, в Свердловской области — 62,35% избирателей. То есть большинство жителей нашей страны одобрили политический курс действующего главы государства. Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики Свердловской области, Евгений Куйвашев отметил, что голосование — важнейшее событие, определяющее развитие страны на десятилетия вперед.

"За время своей работы на посту Владимир Владимирович Путин обеспечил стабильность, суверенитет, единство страны, восстановил социальные гарантии, Россия стала уважаемой страной. Изменения в Конституцию Российской Федерации, предложенные президентом, являются продолжением этого курса. Поддержать поправки — логичный и последовательный шаг для всех, кто голосовал на выборах за Владимира Владимировича Путина", — считает глава региона.

Председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина отметила, что производственные, научные, творческие успехи жителей Свердловской области обеспечили нашему региону ведущее место в числе флагманов российской экономики, науки, культуры, искусства. И регион готов продолжать быть опорным краем державы, активно участвовать в государственном строительстве, развитии экономики и повышении уровня жизни граждан.

По словам губернатора Евгения Куйвашева, в муниципалитетах региона необходимо сделать все, чтобы уральцы проголосовали спокойно, в комфортной и безопасной обстановке, в условиях социального дистанцирования.

А уполномоченный по правам человека в Свердловской области, член рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию Татьяна Мерзлякова привела в пример работу других стран по проведению голосований в период пандемии. Так, в Южной Корее в апреле прошли парламентские выборы, во время которых действовал строгий санитарно-гигиенический режим и режим социального дистанцирования, что позволило провести процедуру максимально безопасно.

Напомним, общероссийское голосование по вопросу внесения изменений в Конституцию Российской Федерации будет проходить с 25 июня по 1 июля 2020 года с соблюдением всех мер безопасности. В связи с эпидемиологической обстановкой выбрано несколько способов: традиционный - на участке, на дому и с помощью сервиса "мобильный избиратель".

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Куйвашев: Поправки в Конституцию - логичное продолжение курса Путина

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Евгений Куйвашев, Владимир Путин, Поправки в Конституцию



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети