Жену Зеленского госпитализировали с коронавирусной пневмонией

Супругу украинского президента Владимира Зеленского Елену госпитализировали с коронавирусной пневмонией, сообщает пресс-офис главы государства. Первая леди находится в одной из больниц Киева.

На прошлой неделе у Зеленской ПЦР-тестирование выявило коронавирус, при этом тесты ее мужа и детей оказались отрицательными.

Сейчас диагноз Зеленской – COVID-19, внебольничная двусторонняя полисегментарная пневмония средней степени тяжести. Состояние первой леди стабильное, в кислородной поддержке она не нуждается.