"Мы должны работать на опережение": Куйвашев создал группу по защите уральцев от новых болезней

Глава Среднего Урала Евгений Куйвашев подписал указ о создании рабочей группы по разработке проекта комплексной программы Свердловской области "Общественное здоровье уральцев".

Как сообщили Накануне.RU в областном департаменте информационной политики, группу возглавит ректор Уральского государственного медицинского университета Ольга Ковтун. В ее составе медики, ученые, производственники, специалисты Роспотребнадзора и Росздравнадзора.

В их задачу входит подготовить предложения по обеспечению защищенности жителей региона от вирусных и микробных болезней, обеспечению санитарно-гигиенической безопасности городской и сельской среды. Также предстоит подумать о безопасности труда и отдыха, повышении качества работы учреждений здравоохранения, обобщении лучших зарубежных и отечественных практик по укреплению общественного здоровья.

Ольга Ковтун

Напомним, в мае на заседании областного правительства Евгений Куйвашев обратил внимание на то, что в период пандемии система государственной и муниципальной власти напряженно работает над предотвращением распространения новой короновирусной инфекции и над минимизацией потерь экономики.

"Но мы должны думать и о будущем – о посткарантинном периоде. Мы должны работать на опережение", - призвал он.

По словам губернатора, пандемия коронавируса показала, как много надо поменять в нашей жизни, работе и отдыхе, чтобы сделать жизнь безопасной.

"Жду от группы оформленных предложений в ближайшее время. Будем их обсуждать в правительстве и с депутатами, с общественными организациями. Уверен, четкий план действий, оформленный в программу, поможет защитить уральцев от будущих угроз и болезней, снизить влияние эпидемий, аналогичных коронавирусной, на экономику региона", - заключил губернатор.

Напомним, за минувшие сутки в Свердловской области скончались четверо пациентов с коронавирусом и было выявлено более 200 новых случаев заболевания.