На сотрудников "Норникеля" завели уголовное дело после сброса сточных вод в реку

Возбуждено уголовное дело против сотрудников "Норникеля" из-за сброса сточных вод в реку в 2017-2019 гг.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ, дело завели в отношении неустановленных сотрудников "Норильский никель" и "Механобринжиниринг" по статье о нарушении правил охраны окружающей среды.

Установлено, что при проектировании и строительстве объекта размещения отходов производства Талнахской обогатительной фабрики были допущены нарушения.

В итоге неочищенные сточные воды сбрасывались в водозаборные площади реки Томулах, а также в почву в районе рудника "Октябрьский".

По заключению Росприроднадзора, ущерб составил более 154 миллионов рублей.

Напомним, 29 мая в результате повреждения целостности резервуара с дизельным топливом 21 тыс. кубометров горючего вытекло на прилегающую к норильской ТЭЦ-3 территорию, загрязнены реки, земли и озера. Ущерб, вероятно, будет оценен в десятки миллиардов рублей.

ТЭЦ принадлежит "Норильско-Таймырской энергетической компании" (НТЭК, "дочка" "Норильского никеля"). "Норникель" предварительно оценил расходы на ликвидацию загрязнения в 10 млрд рублей ($150 млн). Кроме этого, компании предстоит выплатить штрафы после подведения итогов расследования Росприроднадзора, которые ожидаются к 26 июня.

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении главы Норильска, Ринат Ахметчин подозревается в халатности. Ранее были задержаны директор ТЭЦ-3 АО "НТЭК" Павел Смирнов, главный инженер Алексей Степанов и его заместитель Юрий Кузнецов, а также начальник котлотурбинного цеха ТЭЦ-3 Вячеслав Старостин.