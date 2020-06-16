За десять лет предотвращено 159 терактов – глава ФСБ

Владимир Путин провел личную встречу с главой ФСБ Александром Бортниковым в резиденции Ново-Огарево. Руководитель спецслужбы сообщил об итогах работы Национального антитеррористического комитета (НАК).

Глава ФСБ напомнил, что НАК был создан в начале двухтысячных годов. "На сегодняшний момент выстроена система противодействия терроризма на федеральном, региональном и муниципальном уровне. Ликвидировано организованное бандподполье на Северном Кавказе. Благодаря чему стало возможно проведение международных мероприятий. Ценой больших потерь удалось в десятки раз снизить проявление террористической активности. С 2010 по 2019 год количество преступлений террористической направленности снизилось с 778 до четырех. Мы не можем гарантировать полной ликвидации терроризма, но стремимся к этому", - сообщил Бортников.

Он отметил, что за последние десять лет было предотвращено 159 терактов и 698 террористических акций. "Много внимания уделяется финансированию терроризма. Выявлено почти 800 фактов финансирования террористической деятельности", - отметил глава ФСБ.

"С момента образования НАК работал над нормативно-правовой базой. За период становления комитета было подготовлено 79 федеральных законов, 30 указов президента, более сотни распоряжений правительства. Хотя периодически мы и еще вносим коррективы в эту работу. Нашим опытом интересуются иностранные спецслужбы, мы делимся и перенимаем их опыт тоже", - рассказал руководитель спецслужбы.

По словам Бортникова, НАК занимается и профилактикой. "В рамках профилактики в России уровень радикализации населения значительно снизился, это факт, - отметил он. - Штучная работа проводится с лицами, которые вовлекаются в террористическую деятельность – более 500 лиц было склонено к отказу от участия в терроризме".

"В рамках ФСБ создаем единое антитеррористическое пространство, чтобы объединить информацию разных спецслужб, государств, организаций. Начали создавать базу данных, которая бы объединяла в себе всю информацию о террористах. К этому банку подключены 56 спецслужб из 42 государств и восемь организаций", - доложил Бортников.