Партийный батюшка: в Симбирской епархии священника отстранили от служения за членство в "Единой России"

В Симбирской епархии РПЦ (Ульяновск) на три года запрещен в служении протоиерей Игорь Пашменов, он был настоятелем храма в честь Рождества Христова в селе Арбузовка. Соответствующий указ еще на прошлой неделе подписал глава епархии, митрополит Симбирский и Новоспасский Иосиф.

Причиной стал тот факт, что батюшка состоял в партии – был членом регионального политического совета "Единой России".

"В состоянии запрещения в священнослужении Вам воспрещается совершение богослужений и треб, преподавание благословения, ношение наперсного креста и рясы, — цитирует текст указа ИА Regnum. — В случае игнорирования настоящего Указа будет инициировано дело об извержении Вас из священного сана".

Интересно, что у предыдущих митрополитов Симбирской епархии (Прокла, Феофана и Анастасия) факт партийности отца Игоря не вызывал вопросов.