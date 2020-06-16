"Газпром" перестал раскрывать объемы поставок газа в ДНР и ЛНР

"Газпром" впервые перестал раскрывать в своей отчетности объемы поставок газа в ДНР и ЛНР, пишет "Коммерсант".

Издание ссылается на отчет компании за первый квартал. Ранее поставки в ДНР и ЛНР числились как прямые поставки на Украину. Однако за первые три месяца они оказались равны нулю.

В "Газпроме" отметили, что причиной этого стало отсутствие контракта с "Нафтогазом" на прямые поставки газа на Украину.

Газета предполагает, что снабжение Донбасса газом идет по одной из двух возможных схем: через компанию-посредника, которая не боится попасть под санкции, или напрямую "Газпромом", но эти поставки классифицируются как газ, идущий на технологические нужды газотранспортной системы, оператором которой является "Газпром". Последняя схема применяется для энергоснабжения ДНР и ЛНР из России, которое списывается на технологические потери Федеральной сетевой компании.

Напомним, Украина прекратила поставки газа в Донбасс в начале 2015 года.