На Южном Урале наградили лучших работников здравоохранения, соцзащиты, культуры и искусства

В Законодательном собрании Челябинской области наградили работников здравоохранения, социальной защиты населения, культуры и искусства. Одиннадцать лауреатов получили премии из рук председателя областного парламента Владимира Мякуша, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ЗСО.

В этом году формат церемонии награждения был изменен из-за пандемии коронавируса. Он проходит с соблюдением всех требований безопасности и без участия большого количества лауреатов и гостей. Депутаты ЗСО лично поздравляют лауреатов по месту их работы. Сегодня в Законодательное собрание на награждение пригласили 11 лауреатов, среди них - врач-инфекционист клиники ЧГМА Надежда Смирнова. Владимир Мякуш подчеркнул, что именно медики находятся на передовой борьбы с коронавирусом и успех в этой борьбе во многом зависит от них.

"Позвольте выразить благодарность всем врачам и медицинским работникам, на чьих плечах сейчас лежит нелегкий груз борьбы с распространением инфекции. Мы также понимаем, что от ответственности и самодисциплины каждого из нас зависит то, как скоро мы сможем вернуться к привычной жизни", - подчеркнул он.

Также награды получили врач - детский кардиолог Елена Забирко, директор Челябинского театра драмы им. Наума Орлова Елена Петрова, лектор-искусствовед Челябинской государственной филармонии Святослав Хазов.

Добавим, что кроме премии лауреатам вручили диплом, медаль и нагрудный знак.