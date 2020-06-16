21 Сентября 2020
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Общество Челябинская область
Владимир Мякуш, награждение лауреатов, (2020) | Фото: пресс-служба Заксобрания Челябинской области

На Южном Урале наградили лучших работников здравоохранения, соцзащиты, культуры и искусства

В Законодательном собрании Челябинской области наградили работников здравоохранения, социальной защиты населения, культуры и искусства. Одиннадцать лауреатов получили премии из рук председателя областного парламента Владимира Мякуша, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ЗСО.

В этом году формат церемонии награждения был изменен из-за пандемии коронавируса. Он проходит с соблюдением всех требований безопасности и без участия большого количества лауреатов и гостей. Депутаты ЗСО лично поздравляют лауреатов по месту их работы. Сегодня в Законодательное собрание на награждение пригласили 11 лауреатов, среди них - врач-инфекционист клиники ЧГМА Надежда Смирнова. Владимир Мякуш подчеркнул, что именно медики находятся на передовой борьбы с коронавирусом и успех в этой борьбе во многом зависит от них.

"Позвольте выразить благодарность всем врачам и медицинским работникам, на чьих плечах сейчас лежит нелегкий груз борьбы с распространением инфекции. Мы также понимаем, что от ответственности и самодисциплины каждого из нас зависит то, как скоро мы сможем вернуться к привычной жизни", - подчеркнул он.

Также награды получили врач - детский кардиолог Елена Забирко, директор Челябинского театра драмы им. Наума Орлова Елена Петрова, лектор-искусствовед Челябинской государственной филармонии Святослав Хазов.

Добавим, что кроме премии лауреатам вручили диплом, медаль и нагрудный знак.

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На Южном Урале наградили лучших работников здравоохранения, соцзащиты, культуры и искусства

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Теги: ЗСО, премия, награда, врач,



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