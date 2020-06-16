Усс надеется, что "Норникель" компенсирует коренным народам ущерб от аварии под Норильском

Губернатор Красноярского края Александр Усс призвал "Норникель" компенсировать коренным народам, проживающим на Таймыре, ущерб, нанесенный природе из-за аварии на ТЭЦ-3 под Норильском.

Глава региона провел встречу с представителями коренных народов, которые заявили, что из-за разлива дизельного топлива под угрозой оказались охотничьи и рыбные ресурсы.

Усс выразил уверенность, что "Норникель" "как действительно социально ответственная и состоятельная структура" пойдет навстречу местным жителям и компенсирует им ущерб, передает "Интерфакс".

ЧП может оставить без рыбы местных жителей, традиционно выходящих осенью на промысел, заявил на этой встрече депутат Госдумы Григорий Ледков, президент Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. Он предупредил, что будет нужно следить за составом воды в загрязненных водоемах.

Напомним, в результате повреждения целостности резервуара с дизельным топливом 29 мая 21 тыс. кубометров горючего вытекло на прилегающую к норильской ТЭЦ-3 территорию, загрязнены реки, земли и озера. Ущерб, вероятно, будет оценен в десятки миллиардов рублей, а на восстановление уйдет не менее десяти лет.

Ранее стало известно о многократном превышении предельно допустимых концентраций нефтепродуктов в воде за пределами боновых заграждений на реках Таймыра после аварии на нефтебазе Норильска.

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении главы Норильска, Ринат Ахметчин подозревается в халатности. Ранее были задержаны директор ТЭЦ-3 АО "НТЭК" Павел Смирнов, главный инженер Алексей Степанов и его заместитель Юрий Кузнецов, а также начальник котлотурбинного цеха ТЭЦ-3 Вячеслав Старостин. Уголовное преследование может ожидать и губернатора региона Александра Усса.