21 Сентября 2020
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Политика В бывшем СССР Украина
Парубий, Степан Бандера (2016) | Фото: east21c.com

Парубий: Зеленский должен уйти

Бывший спикер Рады и комендант "евромайдана" Андрей Парубий призвал президента Владимира Зеленского немедленно покинуть свой пост. Об этом он заявил с трибуны Рады по поводу преследования за уголовные преступления украинских "патриотов".
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По его словам, Зеленский реализует сценарий Кремля - "уничтожить историческое значение "революции достоинства", очернить и дискредитировать героев майдана" и прочих боевиков. И уже год этот процесс идет "параллельно с развалом государства во всех сферах". А сейчас власть "взялась на важнейшую часть кремлевского плана – сменить парадигму общественного восприятия".

Это антиукраинский реванш, паниковал Парубий, который даже в насильственной украинизации увидел "наступление на украинскую мову".

"Реванш не пройдет! Зеленский должен уйти!" – почти кричал Парубий.

Об этом также заявил клинический русофоб - телеведущий из Львова Остап Дроздов. Который назвал 50% населения Украины не людьми, а "абсолютной ватой". А Зеленский - это "президент неоваты". Неонацистов же слишком мало, сокрушается Дроздов.

При этом уголовное дело, заведенное на Парубия за вооружение и координацию боевиков, устроивших Одесскую Хатынь, заглохло. А "преследования" украинских "патриотов" носят безобидный характер.

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Парубий: Зеленский должен уйти

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Теги: Украина, Владимир Зеленский



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