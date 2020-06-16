Организация возместила причинённый ущерб. Директор структурного подразделения, "Водоканала", привлечён к дисциплинарной ответственности. Также завершена реконструкция канализационно-очистных сооружений.

Предприятие использует реку Васьёган (бассейн Обской губы) для сброса сточных вод. Допустимая концентрация загрязняющих веществ была превышена. Ущерб оценён в 2,1 млн руб. Природоохранный прокурор внёс руководителю АО "Салехардэнерго" представление об устранении нарушений закона.

Природоохранная прокуратура нашла нарушения в работе компании "Салехардэнерго", занимающейся водоотведением в столице Ямала, сообщили Накануне.RU в окружном надзорном ведомстве.

"Салехардэнерго" заплатило компенсацию в 2 миллиона за ущерб окружающей среде





