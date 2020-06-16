Прямая линия с Путиным будет, но потом - Песков

Владимир Путин в этом году не будет отказываться от проведения традиционной "прямой линии", но сроки ее будут скорректированы с учетом ситуации с эпидемией, сообщил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Прямая линия" президента в этом году состоится. Сроки ее проведения были сдвинуты по понятным причинам. Точное время мы сообщим дополнительно. Это будет полноформатная "Прямая линия", общение Путина с людьми", - сказал Песков.

Он также счел неуместным сравнение "прямой линии" и видеоконференций главы государства, в которых принимают участие и простые граждане: "Все-таки это совсем разные форматы".

Накануне Путин провел совещание по мерам поддержки населения и бизнеса, в котором участвовали и обычные россияне, получившие ту или иную помощь от государства. В основном такие участники разговора с президентом хвалили его самого и правительство за быструю и своевременную помощь.