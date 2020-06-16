Коммунисты назовут своего кандидата в губернаторы Прикамья после 20 июня

Имя кандидата на пост губернатора Пермского края от КПРФ станет известно на этой неделе. Как сообщила Накануне.RU руководитель Пермского краевого отделения КПРФ Ксения Айтакова, краевая конференция КПРФ назначена на 20 июня.

Именно на ней будет выбран претендент от партии "красных". Отметим, что пока наиболее вероятным кандидатом для участия в выборах называют именно Айтакову, однако она эту информацию не комментирует.

Отметим, что с сегодняшнего дня в регионе официально стартовала избирательная кампания по выборам главы региона. Первым кандидатом стал Дмитрий Махонин. Сегодня он сдал необходимый пакет документов для выдвижения своей кандидатуры. Махонин избирается как самовыдвиженец. Теперь ему необходимо пройти "муниципальный фильтр", а также собрать 20 тыс. подписей жителей Прикамья в свою поддержку - или 1% от жителей края.

Также возможными участниками выборов могут стать экс-депутат Госдумы РФ Павел Анохин, гендиректор ООО "Сатурн-Р" Александр Репин, член генсовета "Партии Роста" Антон Любич, исполнительный директор ЗиД Павел Манков.