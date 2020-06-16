Глава Минприроды Кобылкин считает, что авария на предприятии "Норникеля" могла произойти из-за растепления грунта

Глава Минприроды РФ Дмитрий Кобылкин прилетел в Норильск, на место аварийного разлива дизельного топлива на местной ТЭЦ-3 (входит в НТЭК, "дочку" "Норильского никеля").

Министр считает, что проседание земли под резервуаром, откуда разлилось топливо, могло произойти из-за глобальных климатических процессов, вызывающих растепление (комплексное повышение температуры и размораживание) грунта в Арктике, передает ТАСС.

"Связано это, мы будем еще разбираться, есть большая вероятность, что с растеплением грунта, с климатическими изменениями, которые происходят в Арктической зоне", - сказал министр.

Между тем, на недавнем видеосовещании по поводу ликвидации последствий разлива топлива президент России Владимир Путин прозрачно намекнул собственнику "Норникеля", что своевременное обновление резервуаров обошлось бы компании гораздо дешевле, чем нынешняя ликвидация последствий и многомиллионные штрафы.