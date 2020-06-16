Трое индийских военнослужащих погибли в столкновении на границе с Китаем

Стычка пограничников на китайско-индийской границе впервые за 45 лет привела к человеческим жертвам.

На данный момент известно о гибели полковника и двух рядовых индийской армии. По данным Indian express, жёсткое столкновение произошло ночью в ходе мероприятий по отводу войск. Есть пострадавшие с обеих сторон, хотя количество пострадавших китайских военнослужащих неизвестно.

Сейчас идёт встреча высокопоставленных офицеров двух стран, пытающихся разрядить обстановку.

Стычки между индийскими и китайскими солдатами на спорных участках границы - дело не редкое, однако последний раз смертями они заканчивались в 1975 г., когда бойцы НОАК устроили засаду индийскому патрулю.