21 Сентября 2020
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Конституция РФ Свердловская область
Пансионат для ветеранов войны и труда в Тюмени (2019) | Фото: Накануне.RU

Свердловчане с инвалидностью смогут принять участие в голосовании по поправкам в Конституцию

Всем жителям Свердловской области с инвалидностью будет предоставлена возможность принять участие в голосовании по поправкам в Конституцию. Об этом рассказали в избирательной комиссии Свердловской области. Всего в регионе, по данным отделения Пенсионного фонда, проживают почти 276 тысяч участников голосования с ограниченными возможностями здоровья.

"На сегодняшний день из 2532 помещений для голосования 2134 участка (а это более 84%) расположены на первых этажах. Это на 104 участка больше, чем на выборах в 2018 году", – рассказал председатель избирательной комиссии Свердловской области Владимир Русинов.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики Свердловской области, на всех участках для голосования будут размещены специальные трафареты для заполнения бюллетеней для голосования (в том числе на участках в местах временного пребывания), аудио-версии бюллетеней для слабовидящих, оборудование для голосования, обеспечивающее доступность для участников голосования (специально оборудованные места для голосования, ширмы, лупы и т.д.).

Избирательная комиссия Свердловской области также изготовила ролик для людей с нарушениями слуха. В нем сурдопереводчик рассказывает, как будет проходить общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию страны. С помощью языка жестов и иллюстраций слабослышащим представлены механизмы подачи заявления о голосовании по месту нахождения, "на дому" и напомнили о праве проголосовать в течение недели. Весь текст в ролике продублирован иллюстрациями, где наглядно изображен процесс голосования: со сроками и пошаговым алгоритмом.

"Кроме того, помогать на участках людям с инвалидностью будут волонтеры. Добровольцы будут сопровождать избирателей от входа в здание до помещения для голосования, а затем обратно к выходу, измерять температуру участников голосования и выдавать средства индивидуальной защиты, смогут оказать помощь в получении или заполнении бюллетеня. Волонтеры также готовы оказать помощь пожилым людям", – отметил Владимир Русинов.

Сегодня члены участковых избирательных комиссий при помощи сотрудников органов социальной защиты и пенсионного фонда собирают обращения свердловчан с инвалидностью о голосовании вне помещения. Таким образом принять участие в голосовании смогут все люди с ограниченными возможностями здоровья, являющиеся избирателями и проживающие в Свердловской области.

Общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации будет проходить с 25 июня по 1 июля 2020 года с соблюдением всех мер безопасности. В связи с эпидемиологической обстановкой выбрано несколько способов: традиционный - на участке, на дому и через сервис "мобильный избиратель".

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Свердловчане с инвалидностью смогут принять участие в голосовании по поправкам в Конституцию

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Теги: инвалидность, голосование по поправкам в Конституцию



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