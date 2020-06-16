Киев: "Газпром" начал демонтаж труб в направлении Украины

"Газпром" начал демонтировать трубы, идущие на Украину, и Киев ничего не может с этим сделать. Россия хочет "уничтожить даже теоретическую возможность транзита газа Украиной в будущем", заявил глава Оператора газотранспортной системы Украины Сергей Макогон изданию OilPoint.

По его словам, Украина все же сможет транспортировать в Европу небольшие объемы газа - 20-30 миллиардов кубометров в год. В последние годы Россия перекачивала через Украину 80-90 млрд кубометров, в 2020 году, согласно новому пятилетнему контракту, обязана оплатить перекачку 65 млрд, а в следующие 4 года - по 40.