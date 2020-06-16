21 Сентября 2020
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Происшествия В России Москва
Стрельба, сотрудники ДПС, Ленинский проспект, Москва (2020) | Фото: Life shot

СМИ: Стрелок с Ленинского проспекта в Москве готовился стать шахидом

Ратмир Галаев, открывший стрельбу по полицейским на Ленинском проспекте в Москве, готовился стать шахидом, судя по записям в его тетради и телефоне. Об этом заявил источник "Интерфакса".

По его данным, следствие отрабатывает версию, по которой 24-летний Галаев дал клятву верности террористической организации. Назвать группировку он затруднился.

Ранее стало известно, что уроженец Ингушетии - сын бывшего начальника отдела по оперативной службе управления госнаркоконтроля по республике. Кроме того, брат Галаева является действующим сотрудником полиции.

СМИ сообщали, что московской квартире Галаева обнаружены экстремистские материалы. При обысках в квартире стрелка и по месту жительства его знакомых была найдена сумка с его личным дневником.

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СМИ: Стрелок с Ленинского проспекта в Москве готовился стать шахидом

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Теги: стрелок, сотрудники дпс, москва



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