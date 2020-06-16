21 Сентября 2020
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Место розлива нефтепродуктов в Сосьвинском районе (2020) | Фото: Пресс-служба прокуратуры Свердловской области

"В водоемы ничего не попало". В Свердловской области ликвидируют последствия разлива нефти

Глава Среднего Урала Евгений Куйвашев взял под свой контроль ликвидацию последствий разлива нефти в Сосьвинском городском округе.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики Свердловской области, произошел разлив нефтепродуктов между селом Кошай и поселком Восточный. Все случилось при подготовке к плановым работам на нефтепроводе.

По поручению губернатора на место выехали управляющий Северным округом Евгений Преин и глава Сосьвы Геннадий Макаров. Также в городской округ отправились специалисты МЧС.

Место розлива нефтепродуктов в Сосьвинском районе (2020)|Фото: Пресс-служба прокуратуры Свердловской области

Все обстоятельства инцидента сейчас устанавливаются.

Известно, что нефтепровод принадлежит АО "Транснефть – Сибирь". Как сообщили Накануне.RU в пресс-центре компании, общий объем выхода нефти составил 8,6 кубометров, в водоемы она не попала.

На месте работают бригады аварийной службы, ведется постоянный экологический мониторинг окружающей среды.

Место розлива нефтепродуктов в Сосьвинском районе (2020)|Фото: Пресс-служба прокуратуры Свердловской области

"Угрозы жизни и здоровью населения нет, ситуация не представляет опасности для окружающей среды и не окажет влияния на потребителей", - заверили в компании.

Свою проверку начала прокуратура. Как сообщили Накануне.RU в областном надзорном ведомстве, будут установлены причины и характер экологического происшествия, а также размер ущерба, причиненный окружающей среде.

Место розлива нефтепродуктов в Сосьвинском районе (2020)|Фото: Пресс-служба прокуратуры Свердловской области

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"В водоемы ничего не попало". В Свердловской области ликвидируют последствия разлива нефти

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Теги: нефть, разлив, Свердловская область



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