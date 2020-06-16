"В водоемы ничего не попало". В Свердловской области ликвидируют последствия разлива нефти

Глава Среднего Урала Евгений Куйвашев взял под свой контроль ликвидацию последствий разлива нефти в Сосьвинском городском округе.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики Свердловской области, произошел разлив нефтепродуктов между селом Кошай и поселком Восточный. Все случилось при подготовке к плановым работам на нефтепроводе.

По поручению губернатора на место выехали управляющий Северным округом Евгений Преин и глава Сосьвы Геннадий Макаров. Также в городской округ отправились специалисты МЧС.

Все обстоятельства инцидента сейчас устанавливаются.

Известно, что нефтепровод принадлежит АО "Транснефть – Сибирь". Как сообщили Накануне.RU в пресс-центре компании, общий объем выхода нефти составил 8,6 кубометров, в водоемы она не попала.

На месте работают бригады аварийной службы, ведется постоянный экологический мониторинг окружающей среды.

"Угрозы жизни и здоровью населения нет, ситуация не представляет опасности для окружающей среды и не окажет влияния на потребителей", - заверили в компании.

Свою проверку начала прокуратура. Как сообщили Накануне.RU в областном надзорном ведомстве, будут установлены причины и характер экологического происшествия, а также размер ущерба, причиненный окружающей среде.