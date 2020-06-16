В Крыму парад Победы будет только в городе-герое Керчи – Аксенов

Крым последовал за рядом других российских регионов и отменил парады в честь 75-летия Победы во всех городах кроме Керчи. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.

"Это решение продиктовано особыми условиями, в которых мы оказались последние несколько месяцев. Самая главная наша задача – предотвратить распространение коронавирусной инфекции, не допустить выхода ситуации из-под контроля. С этой целью необходимо проводить весь комплекс противоэпидемических мероприятий. Для Крыма это особенно важно в период курортного сезона", - пишет глава Крыма на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

В Керчи "мероприятие пройдет в строгом соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями". "Прямая трансляция будет доступна на различных информационных площадках, в том числе на моих страницах в социальных сетях, а потому все мы сможем стать частью этого знакового события. В следующем году Парад Победы обязательно состоится в городе Симферополе", - пообещал Аксенов.