21 Сентября 2020
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Политика За рубежом
собор Святой Софии в Стамбуле (2019) | Фото: www.nat-geo.ru

СМИ: Святую Софию уже готовят к превращению в мечеть

Собор Святой Софии уже готовят к превращению в мечеть. Об этом сообщает греческое издание Romfea.gr со ссылкой на турецкую газету Yeni Akit Gazetesi.

Как сообщало Накануне.RU, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил сделать собор мечетью и заявил, что только граждане Турции вправе решать, произойдет это или нет.

Турецкий историк и писатель Ахмет Анапали заявил, что уже готовы ковры, которые покроют полы будущей мечети. Их покупку оплатило частное лицо.

Статус собора будет решать 2 июля Государственный совет Турции. Если он сочтет противозаконным указ от 1934 года о превращении в музей, то Святая София станет мечетью.

Это решение вызвало вал возмущений в Греции. Однако глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу отрезал, что турки не должны спрашивать ни у кого разрешение, где им читать Коран, а "Греция - последняя страна, которая может поучать Турцию в этом вопросе". Он также укорил Афины, которые являются единственной столицей в Европе, где нет мечети.

Интересно, что духовные лидеры мусульманского Египта тоже обеспокоились решением Эрдогана, который "продолжает использовать религию ради своих амбиций, чтобы усилить преследования у себя дома и поддержать идею о халифате за рубежом".

"Завоевание Стамбула является высшим завоеванием, которое было выполнено османским султаном Фатихом Султаном Мехметом. Мехмет не имеет никакого отношения к Эрдогану", – говорится в заявлении египетского муфтията в Facebook.

Примечательно, что экуменический патриарх Варфоломей хранит молчание, хотя несколько лет назад обещал этому "противостоять".

Согласно турецким опросам, 90% турок хотят превращения Святой Софии в мечеть. Даже если эти цифры несколько завышены, ожидать иного результата в мусульманской стране не приходится. Противники же Эрдогана считают, что тем самым он пытается сыграть на национальных и религиозных чувствах соотечественников, чтобы отвлечь внимание от ухудшения экономической ситуации в стране.

Гендиректор ЮНЕСКО Одри Азулай заявила, что организация пристально следит за ситуацией, поскольку Собор Святой Софии внесен в Список всемирного наследия.

Собор Святой Софии был построен в середине VI века при императоре Юстиниане , является памятником византийского зодчества и символом "золотого века" Восточной Римской империи.

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СМИ: Святую Софию уже готовят к превращению в мечеть

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Теги: Турция, мечеть, собор святой софии



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