Арбитражный суд подтвердил снос здания над станцией "Бажовская" в Екатеринбурге

Арбитражный суд Уральского округа подтвердил законность сноса здания, построенного над будущей станцией метро "Бажовская" в Екатеринбурге.

Вердикт о сносе здания над "Бажовской" был вынесен еще в декабре прошлого года, а 10 марта 2020 года определение суда первой инстанции вступило в силу. С этой даты начался 30-дневный отсчет для выполнения ответчиком (ООО "Промавтосервис") исковых требований администрации Екатеринбурга о сносе самовольно построенного объекта в районе перекрестка улиц 8 Марта и Большакова, а также возвращении участка в муниципальную собственность.

Однако здание оставалось на месте, поскольку ответчик и Минстрой подали кассационные жалобы на судебные акты. Рассмотрение началось на прошлой неделе, а сегодня, 16 июня, суд вынес решение.

"Оставить решение (определение) суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции без изменения, а кассационную жалобу – без удовлетворения", - говорится в электронной картотеке дел АС Уральского округа.

Таким образом, здание над будущей станцией метро окончательно подлежит сносу. Напомним, в апреле было возбуждено уголовное дело о незаконном распоряжении земельным участком над "Бажовской".