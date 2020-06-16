В книжных магазинах появилась Конституция с поправками, вынесенными на голосование

В книжных магазинах появились издания Конституции с вынесенными на общероссийское голосование поправками, сообщает РБК.

Новые версии Основного закона выпустили издательства "Омега-Л", "Эксмо" и "Проспект". Приобрести брошюру можно в сетях магазинов "Читай-город" и "Библио-глобус", пишет издание.

Издатели пояснили, что распространение проектов документов для ознакомления с ними граждан - обычная практика.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что не видит ничего особенного в продажи текста новой Конституции до того, как состоялось общероссийское голосование. "Нужно же публиковать то, за что люди будут голосовать", - сказал он.

Напомним, голосование пройдет 1 июля. Изначально оно должно было состояться 22 апреля, однако из-за пандемии COVID-19 дата сдвигалась.