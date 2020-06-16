В беспорядках, устроенных гражданами Азербайджана во временном лагере в Дагестане, пострадали семь силовиков

Следственный комитет проверяет инцидент, произошедший минувшим вечером во временном лагере для граждан Азербайджана вблизи села Куллар в Дагестане.

Около 400 жителей временного лагеря, недовольные организацией пропуска на родину, покинули "места временного расположения", " вышли на федеральную автодорогу "Кавказ" и пытались перекрыть движение автотранспорта".

"В ходе пресечения противоправных действий сотрудниками полиции и военнослужащими пограничного управления ФСБ России по Республике Дагестан, которые несли службу по охране мест временного расположения иностранных граждан и на контрольно-заградительном посту "Кулларский", граждане Республики Азербайджан оказали неповиновение сотрудникам полиции и забросали их камнями и другими предметами, причинив им побои, тем самым применив в отношении представителей власти насилие, не опасное для жизни и здоровья", - говорится в сообщении республиканского СУ СКР.

Пострадали семь сотрудников правоохранительных органов, повреждены пять автомобилей.

Нарушители правопорядка доставлены в местный отдел полиции.

Напомним, временные лагеря для граждан Азербайджана, оказавшихся в России во время закрытия границ из-за пандемии коронавируса, в Дагестане возводились силами МЧС и Минобороны.