21 Сентября 2020
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Происшествия В России Северо-Кавказский ФО
(2019) | Фото: Накануне.RU

В беспорядках, устроенных гражданами Азербайджана во временном лагере в Дагестане, пострадали семь силовиков

Следственный комитет проверяет инцидент, произошедший минувшим вечером во временном лагере для граждан Азербайджана вблизи села Куллар в Дагестане.

Около 400 жителей временного лагеря, недовольные организацией пропуска на родину, покинули "места временного расположения", " вышли на федеральную автодорогу "Кавказ" и пытались перекрыть движение автотранспорта".

"В ходе пресечения противоправных действий сотрудниками полиции и военнослужащими пограничного управления ФСБ России по Республике Дагестан, которые несли службу по охране мест временного расположения иностранных граждан и на контрольно-заградительном посту "Кулларский", граждане Республики Азербайджан оказали неповиновение сотрудникам полиции и забросали их камнями и другими предметами, причинив им побои, тем самым применив в отношении представителей власти насилие, не опасное для жизни и здоровья", - говорится в сообщении республиканского СУ СКР.

Пострадали семь сотрудников правоохранительных органов, повреждены пять автомобилей.

Нарушители правопорядка доставлены в местный отдел полиции.

Напомним, временные лагеря для граждан Азербайджана, оказавшихся в России во время закрытия границ из-за пандемии коронавируса, в Дагестане возводились силами МЧС и Минобороны.

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В беспорядках, устроенных гражданами Азербайджана во временном лагере в Дагестане, пострадали семь силовиков

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Теги: дагестан, беспорядки, временный лагерь, азербайджан



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Ранее 17.06.2020 11:00 Мск Десять человек задержаны после беспорядков во временном лагере в Дагестане

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