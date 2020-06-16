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самоубийство застрелили криминал пистолет (2010) | Фото:

Стрелок, ранивший сотрудников ДПС, оказался сыном экс-замглавы госнарконтроля

Стрелявший в сотрудников ДПС в Москве уроженец Ингушетии Ратмир Галаев - сын бывшего начальника отдела по оперативной службе управления госнаркоконтроля по республике. Об этом передает "Интерфакс", ссылаясь на источник.

Кроме того, брат Галаева является действующим сотрудником полиции.

Напомним, 15 июня в районе дома № 156 по Ленинскому проспекту сотрудники ДПС остановили автомобиль службы такси за нарушение Правил дорожного движения. Мимо шел злоумышленник, который, предположительно, из травматического оружия расстрелял полицейских. Пострадали два силовика. Нападавшего ранили ответным огнем, его задержали пострадавшие сотрудники полиции. Возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

Двое пострадавших инспекторов находятся в отделении реанимации и интенсивной терапии. Мужчина, напавший на полицейских, также госпитализирован. Поступала информация о его смерти, но она не подтвердилась.

СМИ сообщали, что московской квартире Галаева обнаружены экстремистские материалы.

Обновлено: Ратмир Галаев готовился стать шахидом, судя по записям в его тетради и телефоне.

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Стрелок, ранивший сотрудников ДПС, оказался сыном экс-замглавы госнарконтроля

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Теги: стрелок, сотрудники дпс, москва



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