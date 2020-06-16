В Челябинске на застройщика ЖК "Король-плаза" завели дело по факту хищения средств дольщиков

В Челябинске возбуждено уголовное дело по факту хищения средств дольщиков ЖК "Король-плаза", сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Застройщик ООО "Перспектива" неоднократно переносил сроки сдачи объекта в эксплуатацию. В настоящий момент строительство не завершено.

У судебных приставов находится исполнительное производство в отношении застройщика на общую сумму задолженности более 31 млн руб. Однако имущества у компании нет, как и денег на счетах. Кроме того, в суде на рассмотрении находится заявление о признании ООО "Перспектива" банкротом.

"Застройщик не имеет финансовой возможности завершить строительство объекта. При этом в ходе проверки выявлены факты нецелевого использования денежных средств участников долевого строительства, в том числе путем перевода сумм на аффилированные предприятия, руководителем которых также является директор ООО "Перспектива", - рассказали в прокуратуре.