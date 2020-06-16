21 Сентября 2020
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Общество В России
Компьютер (2020) | Фото: mos.ru/Евгений Самарин

В Трудовом кодексе предложили прописать три вида удаленки

Депутаты подготовили поправки в Трудовой кодекс о дистанционной форме работы, об этом сообщил председатель фракции "Единая Россия" Сергей Неверов.

Предлагается определить три вида удаленной работы: "непосредственно дистанционная работа, временная дистанционная (удаленная) работа и комбинированная дистанционная (удаленная) работа".

В законопроекте также сформулированы нормы, касающиеся времени тех, кто работает на "удаленке", чтобы сотрудник не отвечал круглосуточно на звонки работодателя, пояснил Неверов. По его словам, законопроект в дальнейшем будет дорабатываться, передает "Интерфакс".

Ранее первый замглавы фракции "Единая Россия" в Госдуме Андрей Исаев заявил, что поправки в Трудовой кодекс России, защищающие права дистанционно работающих граждан, будут приняты в первом чтении в ходе весенней сессии.

В условиях эпидемии коронавируса с конца марта многие российские компании перевели своих сотрудников на работу дома. В Роструде ранее предупредили, что снижение работодателем заработной платы работника в одностороннем порядке будет считаться нарушением трудового законодательства.

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В Трудовом кодексе предложили прописать три вида удаленки

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Теги: трудовой кодекс, удаленка, дистанционная работа



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