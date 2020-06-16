Дмитрий Махонин подал документы для участия в выборах губернатора Прикамья

Врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин пошел на выборы в качестве самовыдвиженца. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе крайизбиркома.

С сегодняшнего дня в Прикамье официально стартовала избирательная кампания по выборам главы региона. Дмитрий Махонин сдал необходимый пакет документов для выдвижения своей кандидатуры. Теперь ему необходимо пройти "муниципальный фильтр", а также собрать 20 тыс. подписей жителей Прикамья в свою поддержку - или 1% от жителей края.

В настоящий момент продолжается процедура выдвижения кандидатов, которая завершится 5 июля. Прием документов на следующий этап – регистрацию кандидатов, продлится до 29 июля.

Отметим, что Прикамье - один из трех регионов РФ, где проходит эксперимент по сбору подписей за кандидата через портал "Госуслуги". Кандидат может собрать таким образом до 25% (около 5000) подписей граждан.

По словам главы крайизбиркома Игоря Вагина, в ситуации распространения коронавируса - эта мера является очень актуальной, поскольку позволяет исключить личный контакт сборщика подписей и избирателя. Более того, "электронную подпись" в поддержку кандидата человек ставит дистанционно с полностью верифицированного аккаунта, что обеспечивает их достоверность.

Голосование состоится 13 сентября.