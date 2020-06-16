В регионах "тюменской матрёшки" – четыре смерти носителей коронавируса

Опубликованы данные о суточном приросте числа больных коронавирусом, сообщилив оперштабе.

В Тюменской области количество больных выросло на 61 (до 2 тыс. 330), в Югре – на 220 (до 4 тыс. 973), на Ямале – на 93 (до 3 тыс. 505). В Югре больше всего новых случаев зарегистрировано в Сургуте (90), Когалыме (26), Нижневартовске (23). По данным окружного департамента здравоохранения, инфекция подтверждена у двух ранее умерших пациентов.

"55-летний пациент – из Нефтеюганского района,62-летний – из Сургута. Течение болезни у обоих пациентов осложнили сопутствующие заболевания", - сообщили в департаменте.

В Тюменской области умерла 71-летняя носитель COVID-19 с тяжёлой пневмонией на фоне нескольких хронических заболеваний и острой респираторной недостаточностью. Также подтверждена одна смерть одного инфицированного на Ямале. В арктическом регионе лидер по количеству новых больных – Новый Уренгой (62).

Всего в России за сутки коронавирус подтвердился у 8 тыс. 248 пациентов.