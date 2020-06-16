21 Сентября 2020
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Общество В России Москва
пляж, снеговик, новый год, новогодние каникулы, новогодний отпуск, январские праздники (2015) | Фото:islandtradervacationsreviews.net

Новогодние каникулы в 2021 году могут сократить до трех дней

Экономический кризис не позволит россиянам отдыхать неделю в новогодние праздники 2021 года, считают в Совете Федерации. Глава комитета СФ по экономической политике Андрей Кутепов направил в Министерство труда законопроект, предусматривающий сокращение новогодних каникул до трех дней (1-3 января). Это необходимо для компенсации нерабочих дней в текущем году, считает сенатор.

"В целях компенсации количества вынужденных нерабочих дней для поддержания экономики предприятий и организаций законопроектом предлагается сократить в 2021 году период новогодних каникул и сделать рабочую неделю с 4 по 8 января, за исключением 7 января", - цитирует законопроект РИА Новости.

Сенатор отмечает, что указанные изменения будут действовать только в 2021 году. Поправки вносятся в статью 112 Трудового кодекса Российской Федерации.

Стоит отметить, что в 2020 году еще один выходной день – 24 июня – только косвенно связан с эпидемией коронавируса (парад Победы пришлось перенести, но 9 мая тоже осталось выходным). А еще один день – 1 июля, день голосования по поправкам в Конституцию – вообще никак не связан с коронавирусом, но тоже является выходным. Закон о голосовании по поправкам не предусматривает выплат компенсаций работодателям за счет федерального бюджета.

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Новогодние каникулы в 2021 году могут сократить до трех дней

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Теги: новогодние каникулы, сокращение, экономический кризис, эпидемия



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