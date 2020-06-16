Жители ДНР и ЛНР, получившие гражданство РФ, смогут проголосовать за изменения в Конституцию РФ

Жители ДНР и ЛНР, которые получили гражданство РФ, с 25 июня по 1 июля смогут принять участие в общероссийском голосовании о поправках в Конституцию РФ. Об этом сообщают ЦИК республик. Стали известны подробности того, как будут голосовать жители Донбасса.

Проголосовать можно будет на 12 участках в Ростовской области, расположенных в различных населенных пунктах. Для участия в голосовании необходимо иметь паспорт гражданина РФ и заявление, поданное лично на избирательном участке. Добираться до участков граждане должны самостоятельно. Вероятно, для тех, кто поедет на голосование, границу откроют.

Ранее сообщалось, что жители ЛНР с российскими паспортами смогут принять участие в голосовании по поправкам к российской Конституции.