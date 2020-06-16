На Южном Урале за сутки COVID-19 заразились 138 человек, умерли четыре пациента

В Челябинской области за сутки у 138 человек подтвержден COVID-19, четыре пациента скончались, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного минздрава.

Всего в регионе коронавирусная инфекция была выявлена у 5 тыс. 131 человека.

Больных COVID-19 – 2 тыс. 451 человек. За сутки были выписаны из больниц 97 человек, всего в регионе выздоровели 2 тыс. 560 пациентов.

За прошедшие сутки от COVID-19 умерли четыре человека. Это мужчина 59 лет и женщина 44, 56 и 82 лет.