В Свердловской области за сутки скончались четверо пациентов с коронавирусом

За минувшие сутки в Свердловской области выявлен 231 новый случай коронавируса.

Как сообщили Накануне.RU в региональном оперативном штабе по профилактике инфекции, диагноз лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга (197 случаев) и других муниципалитетов. Также за сутки зарегистрировано четыре случая смерти больных COVID-19, всего на Среднем Урале умерли 54 таких пациента.

Всего на сегодняшний день в регионе выявлено 9 тыс. 789 случаев новой коронавирусной инфекции. Состояние 88 госпитализированных оценивается как тяжелое, 642 – средней тяжести.

Остальные находятся в удовлетворительном состоянии. Также за сутки было выписано 234 человека.