Экс-замруководителя УФССП по Свердловской области ответит в суде за взятку

Бывший заместитель руководителя управления федеральной службы судебных приставов по Свердловской области Елена Сидорова готовится предстать перед судом.

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Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете России, женщина обвиняется в получении взятки в особо крупном размере через посредника. Расследование показало, что в 2018-2019 годах обвиняемая, занимая указанную должность, получила от генерального директора одной из коммерческих организаций взятку на сумму 1 миллион 700 тысяч рублей.

Как удалось выяснить следователям, деньги предназначались за совершение действий и бездействия в пользу данного юрлица по ряду исполнительных производств, по которым были арестованы средства должника и установлен запрет на регистрационные действия по объектам недвижимости. При этом передача взятки сотруднице службы судебных приставов велась через посредников.

В дальнейшем тех освободили от уголовной ответственности, так как они активно сотрудничали со следствием. По этой же причине был освобожден и гендиректор, выступавший взяткодателем.

Сейчас расследование завершено. Дело направлено на рассмотрение в суд.

Напомним, Елена Сидорова была задержана и арестована в мае прошлого года.